Nelle ultime 24 ore in Italia sono morti 153 pazienti positivi al Coronavirus. Sono 31.763 i decessi in Italia dall’inizio dell’emergenza. Le persone positive sono, invece, 1.833 in meno di ieri: ora 70.187. I ricoverati sono 10.400 (-392), i pazienti in terapia intensiva 775 (-33), in isolamento a casa 59.012 persone. Nell’ultima giornata i guariti sono 2.605, per un totale di 122.810.

