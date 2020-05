Lutto nel mondo dello sport locale. È morto Angelo Moroni, storico calciatore della Sanremese e figura di spicco nel mondo sportivo ponentino. La dirigenza, i calciatori e tutto lo staff dell’Ospedaletti Calcio esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di uno degli uomini simbolo del calcio ligure. Nella sua lunga carriera Moroni si è dedicato anche alla crescita dei calciatori di diversi settori giovanili, dimostrando grande attaccamento ai ragazzi e alle loro famiglie. Insieme al figlio Massimiliano ha anche contribuito alla nascita di società come la Sanremo Boys e la Virtus Sanremo. L’Ospedaletti Calcio desidera esprimere la propria vicinanza alla famiglia di Angelo Moroni e a tutte le presone che negli anni gli sono stati vicino apprezzandone le spiccate doti umane e sportive.

