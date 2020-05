La prossima settimana l’Amministrazione Comunale di San Bartolomeo al Mare approverà la possibilità di ampliamento a titolo gratuito dei dehors per bar e ristoranti, laddove le condizioni lo consentano. Nei giorni scorsi sono stati effettuati sopralluoghi insieme ai tecnici e alla Polizia Locale, si tratta ora di definire alcuni dettagli e le modalità operative. “Alla luce delle difficoltà riscontrate dal settore a causa dell’emergenza Covid-19 – spiega Davide Salerno, Assessore al Commercio – ci pare opportuno cercare di aiutare queste attività, sperando che questo possa contribuire ad una piccola ripresa”.

San Bartolomeo al Mare, dehors: la settimana prossima le modalità per l’ampliamento