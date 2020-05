“Pochi minuti fa la Conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida, uguali in tutte le regioni, per aprire tutte le attività commerciali. Queste regole sono state condivise e recepite dal Governo. Un grande risultato che darà a tutte le imprese regole chiare, uguali in ogni territorio, e soprattutto applicabili come richiesto da tutte le associazioni di impresa. Ripartiamo in sicurezza e torniamo a far crescere il Paese! Un grande risultato per le Regioni da subito in prima linea nella gestione dell’emergenza Covid. I parametri sanitari della Liguria sono in perfetta linea con quelli richiesti dal Governo: la nostra regione entra ufficialmente nella fase 3”.

Questo il commento del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in conclusione della riunione in videoconferenza con il Governo e le Regioni per fare il punto sulle riaperture delle attività a partire da lunedì 18 maggio. Domani mattina si svolgeranno incontri con le categorie dopo le quali verrà predisposta l’ordinanza regionale.