Continua l’impegno della Brigata di Sanremo, in questa fase di emergenza provocata dalla pandemia di Coronavirus, nel rifornire l’Emporio solidale. Di seguito alcune istantanee del momento della consegna di prodotti alimentari.

