La raccolta di firme a sostegno della candidatura di Ferruccio Sansa ha raggiunto e superato la quota di mille adesioni.

Come abbiamo già avuto modo di dire, il successo di questa raccolta esprime, prima di ogni altra cosa, la volontà di partecipazione dei Liguri.

Scorrendo la lista dei nomi si evidenziano le diverse estrazioni, in rappresentanza del mondo del lavoro, delle professioni, della pubblica amministrazione, della cultura, della sanità, dell’ambientalismo, della scuola e dei pensionati.

Hanno sottoscritto anche persone nel cui percorso di vita ha avuto grande peso la militanza nei partiti: si è capito infatti che questa candidatura non nasce per contrapporsi ai partiti, ma vuole creare un fronte comune contro politiche scellerate, prima di tutto quelle di privatizzazione dei servizi.

Occorre oggi rilanciare il “pubblico”, a partire dalla riorganizzazione della struttura sanitaria regionale, colpevolmente depotenziata a favore di interessi “privati”, con il risultato di una comprovata inadeguatezza della risposta nella battaglia contro il Covid-19.

Per inviare l’adesione alla candidatura di Ferruccio Sansa a Presidente della Regione Liguria,

i cittadini possono compilare il modulo che si trova qui

https://forms.gle/T1aMHeXwor9hjWhK7

oppure inviare una mail a

regionali2020liguria@gmail.com

Comitato per la candidatura di Ferruccio Sansa alle elezioni regionali in Liguria