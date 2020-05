Vittorio Ingenito, Sindaco di Bordighera, ha oggi firmato l’ordinanza numero 28 con cui vieta, sull’intero territorio comunale, l’installazione e l’attivazione di impianti con tecnologie 5G e sue varianti, quali 4G+, 4GPlus, 4G Evoluto. “E’ un atto che ritengo doveroso, alla luce sia dell’incertezza che ad oggi permane sugli effetti che tale tecnologia potrebbe avere sulla salute dei cittadini, sia del rischio che l’installazione di nuove, numerose antenne creerebbe per l’ecosistema ed il paesaggio” ha commentato il Sindaco.

