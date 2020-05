Un grave lutto ha colpito il calcio dilettantistico ligure con la scomparsa di Angelo Moroni. La ASD Imperia lo ricorda nelle tre stagioni vissute con la maglia nero azzurra, dal 1964 al 1967, collezionando in totale 72 presenze nel campionato di serie D. “Ricordo Angelo come un uomo leale, corretto e rispettoso – commenta il direttore tecnico della ASD Imperia, Alfredo Bencardino – c’è sempre stata una grande stima reciproca e sono realmente dispiaciuto sia venuto a mancare. Tutta la ASD Imperia porge le più sentite condoglianze alla famiglia Moroni.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta