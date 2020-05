Originario di Garlasco, in provincia di Pavia, persona a modo, grande intenditore di football e scopritore di talenti, Moroni ha dedicato tutta la sua vita ai giovani, cercando di insegnare i veri valori dello sport nella Sanremese, nel Sanremo Boys e nella Virtus. Il 10 dicembre avrebbe compiuto 80 anni.

Queste sono le notizie che non vorremmo mai ricevere, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Si è spento stamattina Angelo Moroni , ex calciatore e allenatore biancoazzurro. Chi ama e ha amato il calcio nella nostra città, ha voluto sicuramente bene ad Angelo.

Addio ad Angelo Moroni, bandiera della Sanremese come calciatore ed allenatore