In questi anni Marco Damele ha iniziato una ricerca quotidiana di piante insolite e curiose da inserire nel mio “Giardino della Biodiversità” e grazie al consiglio di Monica, vivaista di Vallecrosia ha trovato di recente anche la Nepeta cataria, comunemente conosciuta come l’ erba gatta o gattaia, una specie perenne del genere Nepeta appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, originaria dell’Europa meridionale e orientale, del Medio Oriente , dell’Asia centrale e della Cina .

Il nome “gattaia” deriva dall’intensa attrazione che la maggior parte dei gatti hanno verso questa pianta profumatissima che viene anche ampiamente utilizzata in erboristeria come ingrediente per sciroppi, tisane e infusi, apprezzata per le sue proprietà sedative e rilassanti.

La Nepeta è coltivata come pianta ornamentale e raggiunge dai 50 cm fino al metro di altezza, resiste bene alla siccità, al caldo ed è molto ricercata nei giardini come aromatica e come repellente per mosche e zanzare, ma anche per le sue qualità attrattive nell’ ospitare gatti e farfalle ( la pianta, nelle foglie, nei fusti e nelle radici contiene nepetalattone, una sostanza chimica che è un analogo dei feromoni del gatto, che svolge un’attività neuroattiva nei suoi confronti provocando uno stato di agitazione con comportamenti simili a quelli tenuti durante l’accoppiamento.). La pianta comunque non è tossica ma agisce solo come stimolante.

Da sempre utilizzata nella medicina popolare consumata come tisana, succo, tintura , infusione ed è stata anche per molto tempo fumata.

Marco Damele, scrittore, ecologista, imprenditore floricolo e tecnico biologico di Camporosso in provincia di Imperia, è protagonista da oltre vent’anni nel mondo della floricoltura del ponente ligure. Dai premi nazionali e internazionali ricevuti per la sua coltivazione di verde ornamentale, dopo un arricchimento professionale alla guida dei giovani agricoltori e grazie agli insegnamenti di Libereso Guglielmi, ha orientato l’attività dell’azienda sulla ricerca e coltivazione delle antiche varietà orticole, di cui per via della moda, dei gusti e della richiesta di mercato si erano letteralmente perse le tracce. In particolare ha studiato e reintrodotto la cipolla egiziana ligure (Allium cepa viviparum), diventata in poco tempo preziosa ed autentica testimone della biodiversità del Ponente ligure.Marco oggi è un contadino moderno, un giardiniere custode della biodiversità, titolare di un’azienda all’avanguardia orientata al futuro che alterna alla coltivazione, anche una ricca attività di incontri e conferenze in giro per l’Italia. Per Edizioni Zem ha scritto nel 2017 e 2019 insieme alla giornalista Irina Reydes i libri “La cipolla Egiziana ” e “Una storia di agrobiodiversità del Ponente Ligure”, nel 2018 la sua prima raccolta di ricette vegetariane intitolata “Cucinare la Cipolla Egiziana” e fresco di stampa il suo ultimo libro “Breviario di Agricoltura, biodiversità e tradizioni contadine”.