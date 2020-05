La Regione Liguria ha accolto la richiesta di alcuni Comuni di passare dal 50% di spiagge libere e 50% attrezzate pre Covid-19 al 70% di spiagge attrezzate e 30% di spiagge libere per andare incontro alle esigenze dei concessionari viste le distanze imposte per garantire la sicurezza dei bagnanti. Lo ha annunciato l’assessore al Demanio marittimo Marco Scajola durante il punto stampa sull’emergenza Coronavirus.

In alcuni Comuni della Liguria la percentuale di spiagge libere scenderà dal 50% al 30%