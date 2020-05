Dallo screening sierologico su 2.700 dipendenti dell’Asl imperiese è emerso che il 5.9% per cento di loro ha contratto il Coronavirus. Si tratta di circa 160 dipendenti (medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici e amministrativi), che in base all’esame del sangue hanno sviluppato gli anticorpi (quindi sono stati infettati) IgG o IgM, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

