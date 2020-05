CIRCOLO GOLF DEGLI ULIVI DI SANREMO

Regole Generali Obbligatorie

Tutti i giocatori saranno tenuti a rispettare le norme generali di contenimento del contagio già emanate dalle Autorità competenti in materia ed in vigore alla data di pubblicazione del Protocollo e successive modifiche che dovessero intervenire, sia a livello nazionale che regionale.

Qualsiasi soggetto coinvolto nell’esercizio dello sport del golf e/o nella gestione del Circolo di Golf è tenuto in ogni caso, consapevole delle conseguenze giuridiche in caso di violazione, a non recarsi al Circolo e a non giocare:

• se sottoposto alla misura della quarantena ovvero positivo al Virus;

• se presenta un sintomo del Virus;

• se ha un membro della famiglia con i sintomi del Virus;

• se è in auto-isolamento perché venuto a contatto con una persona infetta;

• se vive in famiglie in auto-isolamento.

Regole, raccomandazioni e indicazioni per i giocatori

I giocatori dovranno svolgere l’attività sportiva consentita con atteggiamento socialmente responsabile nei comportamenti individuali, ispirandosi al presupposto che ognuno possa essere inconsciamente portatore del virus e, dall’altra parte, possa essere contagiato, e, in particolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti

prescrizioni.

I giocatori devono organizzare la propria permanenza al Circolo in modo da restarvi il tempo strettamente necessario. Il Ristorante, il Bar del Circolo e il Pro-shop resteranno chiusi fino a quando tali attività non saranno ritenute consentite da provvedimenti delle autorità competenti. Gli orari di partenza per i Soci saranno da prenotare on-line al seguente indirizzo https://www.italybestgolf.com/circolo/80/circolo%20golf%20degli%20ulivi o tramite telefono al numero +39 0184 557093, per i messaggi sms o WhatsApp al numero +39 39 392 954 24 che dovrà esser confermato sempre tramite messaggio di risposta. Gli orari di partenza per gli “ospiti” saranno da prenotare on-line al seguente indirizzo

https://www.italybestgolf.com/circolo/80/circolo%20golf%20degli%20ulivi o tramite telefono al N. +39 0184 557093 o al N. +39 39 392 954 24 che dovrà esser confermato sempre tramite messaggio di risposta, pagando i corrispettivi per i servizi richiesti con metodi elettronici come carte di credito e bancomat (no bonifico) preliminarmente all’accesso al Circolo. Sarà possibile giocare fino a 4 persone con partenze con un intervallo minimo di 15 minuti. I giocatori che avranno prenotato il tee time dovranno arrivare al Circolo pronti per giocare con un anticipo massimo di 20 minuti. Dovranno cambiare le scarpe nel parcheggio ed evitare l’accesso alla Club House e alle altre strutture del Circolo (pro-shop, ristorante, sale comuni, ecc.), se non quando strettamente indispensabile. Per accedere agli spogliatoi per il ritiro di oggetti personali occorre chiedere l’autorizzazione al personale. Solo i giocatori che avranno prenotato i tee time potranno accedere al percorso. Potranno raggiungere il tee della buca 1 solo con l’assenso del personale preposto. Si consiglia di non lasciare la sacca nel deposito del circolo. I Soci che intendano lasciarla dovranno ogni volta ritirarla e riportarla personalmente (sotto il controllo del Caddy Master) provvedendo alla pulizia ed alla disinfezione della stessa e del relativo equipaggiamento con utilizzo di proprie attrezzature e prodotti. È vietato entrare nel deposito sacche senza l’autorizzazione del Caddy Master ed è consentito sotto il controllo dello stesso. I Cart possono essere utilizzati da una sola persona (con divieto di trasporto di più di una sacca).

Per i conviventi il Cart può esser condiviso con possibilità di trasporto di due sacche. È obbligatorio mantenere sempre il rispetto della distanza interpersonale di 2 metri (sui tee, sui fairways, sui green in qualsiasi area del campo ed in qualsiasi fase di gioco o di attesa). Qualora venisse meno la distanza interpersonale, c’è l’obbligo di indossare la mascherina. Occorre evitare assembramenti in qualsiasi zona del campo. I giocatori devono rendere riconoscibile la propria pallina e devono raccogliere solo la propria. I lava palline e le panchine sono stati rimossi dal percorso. Occorre evitare di toccare l’asta della bandiera e giocare lasciandola nella buca. Utilizzare per l’estrazione delle palline un congegno, installato su ogni bandiera, che lo consente senza il contatto con le mani. È altresì consentito l’utilizzo di altri strumenti idonei ad evitare il contatto con la bandiera. I rastrelli sono stati rimossi dai bunker. Dopo aver effettuato un colpo dal bunker, livellare la sabbia con i piedi o con un ferro. Durante il gioco, disinfettare frequentemente le proprie mani (guanto da gioco incluso) e la pallina; provvedere analogamente al termine del gioco. In caso di sospensione di gioco sostare in aree adeguate al fine di garantire la sicurezza tra le persone; in caso di evacuazione del campo recarsi direttamente alla propria auto nel parcheggio. È vietato, sul percorso di gioco e nelle aree di pratica, raccogliere palline, tee o altri oggetti abbandonati/persi sul percorso e di condividere e/o scambiare bastoni e palline con altri giocatori. Gli indicatori di partenza, la segnaletica di cortesia, tutti gli arredi fissi e non, tutti gli oggetti che si trovano sul percorso, compresi i paletti del campo, sono da considerare come ostruzioni inamovibili; è vietato toccarli, utilizzarli o rimuoverli. In club house, saranno agibili solo i servizi igienici nello spogliatoio ospiti (adiacente al deposito sacche), sia per le signore, che per gli uomini. che saranno igienizzati ad ogni utilizzo, mentre sul percorso di gioco saranno agibili solo i servizi igienici della buca 5 con obbligo di igienizzare a fine utilizzo da parte del giocatore. Al fine di evitare compresenza di persone, l’accesso ai servizi igienici nello spogliatoio ospiti sarà consentito previa autorizzazione del personale. NON sarà permesso partire da tee diverso da quello della buca 1. NON sarà possibile partire dalla buca 13, salvo esplicita autorizzazione da parte della Segreteria. NON sarà consentito tagliare il percorso recandosi su altri tee o su altre buche. La partenza dai tee deve essere effettuata solo dove sono posizionati i battitori di partenza. (NO back tee).

Campo Pratica

Tutti i giocatori che intendono accedere al campo pratica dovranno chiedere la disponibilità delle piazzole sempre a mezzo posta elettronica a info@golfsanremo.com o tramite telefono al numero +39 0184 557093 o sms o WhatsApp al numero +39 39 392 954 24 che dovrà esser confermato sempre tramite messaggio di risposta; I giocatori dovranno praticare nelle postazioni contrassegnate e posizionate a 3 metri l’una dall’altra; dovranno mantenere tra di loro, in ogni momento, la distanza minima di 2 metri. Le postazioni con i separatori saranno a disposizione dei quattro maestri del Circolo in caso di

lezione prenotata; diversamente potranno essere utilizzate. Per utilizzare il distributore delle palline del campo di pratica e, in particolare, per inserire monete, gettoni e utilizzare cestini occorre indossare guanti monouso; provvedere alla disinfezione delle mani alla fine delle operazioni.

• Le regole e raccomandazioni di cui sopra integrano delle Regole Locali.

• Le Condizioni di Gara specifiche saranno successivamente comunicate e inoltrate.