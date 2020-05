Lo scrittore Gianmarco Parodi ed grafico Leonardo Bellasio, entrambi sanremesi, durante il periodo di isolamento forzato, hanno pensato di creare un’antologia in formato elettronico di testi ispirati alla quarantena: “Decameron 2020, scrittori alla finestra”. Grazie a ben 35 contributi, il volume comprende anche narrativa dai risvolti comici e esilaranti, tutto creato dalle penne di scrittori non solo esordienti ma anche professionisti.

“Un’idea nata in quarantena, come tante altre sono state pensate dai creativi in questo periodo – spiega Gianmarco Parodi, curatore del progetto “Decameron 2020” – Da scrittore ho pensato che sarebbe stato giusto raccontare come si sta vivendo questo periodo particolare, anche un po’ con il timore che un giorno in futuro avremmo potuto dimenticarlo. Ho chiesto di aiutarmi in questo periodo ad alcuni scrittori che conoscevo, pensando anche alla quarantena, come un ricordo di cose cicliche che sono già successe in passato. Basti pensare al “Decameron”, nato proprio dai racconti di persone che erano scappati da Firenze si erano rifugiate in campagna durante il periodo della peste, per evitare di essere contagiate. Noi non siamo arrivati a cento autori, ma a 35 che sono comunque parecchi. Ognuno di loro ha contribuito a questo progetto con un proprio racconto originale, senza limiti nè di ambientazione, nè di genere (horror, rosa, giallo)”.

“Ho contattato il web designer Leonardo Bellasio – prosegue Parodi – che mi ha dato l’idea di mettere in lettura questi racconti su un sito internet. Ho pensato così di agganciare questa iniziativa ad una causa benefica. Se nel “Decameron” i personaggi che raccontano le novelle hanno fatto bene solo a loro stessi, trovando un modo per passare il tempo in quarantena, noi abbiamo altri mezzi e possiamo fare in modo di aiutare altre persone. Abbiamo collegato il sito a “Produzioni dal basso”, uno dei più grandi siti per la raccolta fondi ed abbiamo settato il nostro sito in modo tale che si potesse scaricare “Decameron 2020″ (in pdf o in epub) dopo aver fatto una donazione libera. Il libro digitale raggiunge tutti senza il bisogno di spostarsi, quindi l’ideale in un periodo simile”.

“Essendo state chiuse in quel momento le librerie non abbiamo pensato di stamparlo, ma non escludiamo di fare un libro cartaceo in futuro. In questo caso potremmo anche fare presentazioni ufficiali, incontri e discussioni pubbliche”.

“Il volume è stato reso disponibile proprio nella Giornata Mondiale del Libro, il 23 aprile – conclude lo scrittore sanremese – L’idea sta andando bene, tanto che nelle prime due settimane dalla pubblicazione avevamo già raccolto 1100 euro. Abbiamo pensato che la lettura di un racconto può anche cambiare il destino di persone che non si conoscono nemmeno. La maggior parte degli autori del libro è ligure, ma essendo un progetto nazionale (dato che ci sono anche contributi dal Piemonte, dall’Emilia e dalla Francia) abbiamo deciso di fare in modo che il ricavato andasse ad aiutare un ente nazionale come la Protezione Civile”.

L’antologia è disponibile in solo formato ebook (per ora) e scaricabile dietro offerta libera dal sito:

www.proimmagine.it/decameron2020/

I testi di “Decameron 2020, scrittori alla finestra” sono di:

Alessandra Seggi, Alessandro Giacobbe, Alessio Bellini, Angela Prestianni, Annamaria Maccaboni, Camillo Bongiovanni, Carlo Testa, Carlotta Londri, Carolina Guajana, Christian Gullone, Claudio Restelli, Cosima Spinelli, Cristiana Lumbaca, Daniele Siri, Danilo Balestra, Elisa Gullì, Erica Cusumano, Federica Fava, Federico Pedazzini, Fedra Assembri, Francesca De Pascalis, Francesco Basso, Gianna Bianco, Gianluca Pisani, Lucia Borro, Maria Antonietta Cannella, Melania D’Alessandro, Miriam Caputo, Raffaella Giorgesi,Rossella Masper, Sabina Matz, Silvana Filippi, Silvana Ricci, Stefano Maccari,Sveva Assembri, Gianmarco Parodi.

Nonostante la distanza, hanno risposto in molti all’appello e si sono uniti autori dalle parti più svariate di questa Italia in quarantena. Da Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto, addirittura oltre confine, tutti hanno cercato con i loro racconti di forzare il confinamento e lasciare un segno a testimonianza di questo momento storico. Cose da scrittori raccontare il presente, certo, ma con un tocco benefico in più ecco che anche l’atto di scrivere si trasforma in un gesto generoso per chi la vera battaglia, letteralmente, la sta combattendo là fuori.