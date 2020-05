POLICLINICO SAN MARTINO Segnala 1 decesso, anche per infezione da Covid-19: una paziente residente a Genova di 74 anni, presso il Padiglione 12.

ASL 5 Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso: un uomo di anni 56 ricoverato in Pneumologia (Sarzana), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 12/05/2020

ASL 4 Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi

Ecco i decessi di pazienti positivi al Conronavirus, nelle ultime 24 ore in Liguria (dalle 14 del 12 maggio alle 14 del 13 maggio).

Coronavirus, un decesso in provincia di Imperia nelle ultime 24 ore