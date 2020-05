“In Liguria oggi è pari a 0,8 il valore R0, che rappresenta il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto. Il dato emerge da “stime prudenziali di Alisa”, l’agenzia regionale per la sanità – comunica il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti – In questo momento è occupato il 12% dei posti nelle sale di terapia intensiva, contro una soglia minima richiesta del 30%”.

Coronavirus, In Liguria è di 0,8 il numero medio di infezioni secondarie prodotte da un infetto