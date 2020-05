All’ospedale di Sanremo è iniziata la somministrazione per uso compassionevole al primo paziente in Liguria del plasma iperimmune, fatto arrivare da Pisa. Il sistema, già usato per Sars e Mers, si basa sul plasma che contiene anticorpi perché proveniente da donatori che sono stati malati. Da ogni donatore si ricavano dosi per tre pazienti, come riporta “La Stampa”.

