Nelle ultime 24 ore in Italia sono morti 195 pazienti positivi al Coronavirus. Sono 31.106 i morti in Italia dall’inizio dell’emergenza. Le persone positive sono 2.809 in meno rispetto a ieri: ora sono 78.457. Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche 3.502 guariti, portando il totale a 112.541. I ricoverati sono 12.172 (-693), i pazienti in terapia intensiva 893 (-59), in isolamento a casa ci sono 65.392 persone.

Correlati