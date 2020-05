Ieri sera a Vallecrosia un quarantenne italiano senza fissa dimora ha colpito con una testata e con una serie di pugni una guardia giurata in servizio al supermercato “Eurospin”. Il 40enne, che non voleva farlo entrare senza mascherina e guanti monouso, è stato denunciato dai Carabinieri con l’accusa di lesioni personali. L’agente è stato ricoverato in ospedale a Imperia nel reparto di Neurologia. Ha riportato un trauma cranico e per la testata ha anche perso conoscenza.

