Sale a sei il numero delle vittime positive al Coronavirus tra le suore Figlie della Sapienza a Sanremo. E’ mancata anche suor Grazia, ultraottantenne, ex insegnante, che come le consorelle – Lorenza, Ernesta, Eugenia, Ines e Giuliana – era domiciliata all’Istituto Sedes, ex scuola adibita a casa di riposo per religiose. “Aveva ottime capacità di relazione e amicizia, sapeva stare vicino alle persone e per questo era molto apprezzata” dice il vescovo Suetta.

