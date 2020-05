Da venerdì 15 maggio riapre l’area ecologia di via Faraldi (dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 12:00), dove gli utenti del Comune di San Bartolomeo al Mare, iscritti a ruolo per il servizio di nettezza urbana, possono conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti. E’ rimasto sempre attivo il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti a domicilio, previa chiamata telefonica (0183 241 398 o numero verde 800 464 622)”. Lo comunica il vice Sindaco e Assessore all’ambiente, Sandro Fedozzi.

San Bartolomeo al Mare, Riapre venerdì l’area ecologica di via Faraldi per il conferimento gratuito degli ingombranti