Un 56enne è stato arrestato dai carabinieri a Borghetto Santo Spirito (Savona) con l’accusa di aver minacciato di morte la sorella. Per i militari l’uomo, dopo essere uscito dal carcere, aveva ripreso a perseguitarla, pretendendo soldi in virtù di un debito inesistente. Le minacce avevano indotto l’Arma a richiedere la misura cautelare del “divieto di avvicinamento”. L’uomo però aveva continuato a minacciare la sorella, promettendole di “farla saltare in aria”. Ora il 56enne è in carcere a Imperia.

