Nelle ultime 24 ore in Italia sono morte altre 172 persone positive al Coronavirus ed ora il totale dei decessi è di 30.911. Il totale dei contagiati è di 221.216, con 1.402 nuovi casi. Il numero totale degli attualmente positivi è di 81.266, 1.222 in meno di ieri. Tra loro 952 sono in Terapia Intensiva (-47), 12.865 sono ricoverati (-674), 67.449 in isolamento a casa. Il numero guariti sale a 109.039, con un incremento di 2.452 persone rispetto a ieri.

Correlati