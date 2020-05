La Corte d’Assise di Savona ha condannato all’ergastolo Domenico Massari, che il 13 luglio 2019 uccise la ex compagna Deborah Ballesio con 6 colpi di pistola mentre cantava al karaoke nei bagni Aquario di Savona. Dopo l’omicidio fuggì per poi consegnarsi in carcere a Sanremo. In tribunale ha spiegato di averlo fatto dopo aver scoperto di aver ferito una bimba nella sparatoria.

