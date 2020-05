Come nel Ponente Ligure anche nel Principato di Monaco la giornata di oggi è stata caratterizzata dalla pioggia. Il maltempo a Montecarlo è terminato a metà pomeriggio e subito dopo la fine della pioggia molti monegaschi hanno potuto ammirare uno spettacolare arcobaleno.

