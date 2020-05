Il presidente del Ventimiglia Calcio Savarino, il direttore sportivo Veneziano, tutti i tecnici e i tesserati granata porgono le più sentite condoglianze a Carlos Lopez, allenatore dei “primi calci” del Bordighera Sant’Ampelio, per l’improvvisa scomparsa del figlio a soli 21 anni. Una morte che ha colpito il mondo delle giovanili imperiesi e tutti coloro che conoscono il mister bordigotto.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta