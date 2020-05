Lutto della Confartigianato per la scomparsa a Sanremo, all’età di 85 anni, di Pierino Lanteri. Il mondo dell’artigianato locale perde una figura storica, punto di riferimento per tante generazioni di idraulici. Alla famiglia di Pierino Lanteri, con i figli Roberto, Luca e Angelita, vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la Confartigianato.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta