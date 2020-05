A Imperia la Polizia locale ha denunciato un italiano, abitante in Francia, giunto a Imperia nel weekend, dove è rimasto per due giorni, senza autodenunciarsi ed effettuare la quarantena, prevista per chi rientra dall’estero. Sono stati i vicini di casa dell’uomo ad allertare i vigili. Gli agenti si sono recati sul posto facendo presente all’inquilino che avrebbe dovuto mettersi in isolamento. L’uomo, invece, è rimasto due giorni e stava per tornare in Francia.

