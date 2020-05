A Imperia tre uomini, tra i 40 e i 50 anni, sono stati multati dalla polizia locale per avere bevuto un aperitivo da asporto fuori da un bar. Devono pagare 280 euro. Per le forze dell’ordine erano senza mascherina e avevano creato un assembramento.

Imperia, 280 euro di multa per tre uomini che bevono aperitivo da asporto fuori da un bar