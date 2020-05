Nell’ultima giornata in Italia si sono registrati altri 179 decessi. In totale i morti dall’inizio dell’emergenza salgono a 30.739. Dopo circa due mesi sono meno di mille le persone ricoverate in terapia intensiva: nelle ultime 24 ore il numero è sceso di altre 28 unità, portando il totale a 999. Diminuiscono anche i pazienti ricoverati (13.539, -79) e le persone positive (82.488, – 836). In aumento il numero dei pazienti guariti (106.587, +1.401). Infine in isolamento a casa ci sono 67.950 persone.

