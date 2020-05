Civicamente Bordighera ha inviato al Sindaco la richiesta di riunire la Commissione Consiliare Sanita’. Si trattera’ della prima riunione di questa Commissione nei due anni di mandato dell’amministrazione Ingenito. Avevamo gia’ suggerito a meta’ Marzo di riunire la Commissione durante l’epidemia COVID per poter assistere il Sindaco nell’affrontare la situazione di emergenza sanitaria e prefigurare collegialmente necessita’ per la fase successiva, ma la proposta non aveva raccolto interesse.

Il ruolo di una Commissione focalizzata sulla Sanita’ sembra cruciale in questa fase 2, che durera’ a lungo salvo ripiombare in fase 1, che e’ precisamente l’evento da evitare. Il virus e’ ancora presente (ieri la Liguria aveva il numero piu’ alto di nuovi contagi tra tutte le Regioni Italiane) ma la societa’ e’ aperta, quindi il contenimento del contagio e’ affidato in buona parte alla responsabilita’ individuale. E le Istituzioni hanno un doppio dovere: nutrire il senso di responsabilita’ dei cittadini con l’informazione e la partecipazione, ma soprattutto essere pro-attive nell’aggredire il virus e non accettare solo di subirlo.

E’ necessaria informazione puntuale e sistematica sull’andamento del contagio nella citta’. E’ necessario conoscere concretamente dalla Regione i piani che hanno per diventare da domani finalmente “cacciatori di virus”, e non piu’ solo inseguirlo quando si sa dov’e’. E’ necessario attivare un programma di sorveglianza random della popolazione, iniziando dalle categorie di lavoratori piu’ a rischio; far partire lo studio sierologico tante volte sbandierato sui giornali ma di cui non si ha notizia concreta; organizzare la residenza dei nuovi contagi lontano dai familiari, in modo da interrompere quelle catene che hanno contribuito a tenere attivo il contagio.

Sara’ importante dare alla popolazione raccomandazioni di comportamento chiare e aggiornate, aiutare a funzionare in sicurezza le attivita’ che stanno riaprendo, contemperare le necessita’ della protezione individuale con il rispetto dell’ambiente. E preparare molto in anticipo i piani per il rientro a scuola, studiando i dettagliati protocolli attivati in paesi quali la Germania che ha gia’ iniziato il rientro scolastico e si pone quindi come esperimento di cui osservare i risultati.

Noi pensiamo che sia piu’ facile raggiungere questi obiettivi se vengono utilizzati un approccio collegiale, tutte le competenze a disposizione, e il confronto che migliora le proposte. A Bordighera, due dei consiglieri di minoranza sono medici e un loro consulente e’ docente di Scienze della Salute. Una Commissione Sanita’ – permanente o speciale — metterebbe a servizio della Citta’ in questa fase 2 un foro d’ascolto e di iniziativa, e peso instituzionale verso interlocutori esterni. Speriamo in una favorevole considerazione della nostra proposta da parte del Sindaco.

Mara Lorenzi per Civicamente Bordighera