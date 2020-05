In Italia nelle ultime 24 ore ci sono 165 morti, positivi al Coronavirus. In totale ora i decessi sono 30560. Non si registrava un numero così basso di vittime dal 8 marzo. I nuovi contagi sono 802, mai così pochi dal 6 marzo in poi. I guariti sono 105186, di cui più di 2000 nelle ultime 24 ore. I casi positivi sono 83324, 1518 in meno rispetto al giorno precedente. Scendono anche i pazienti ricoverati (13618), quelli in terapia intensiva (1027) e le persone in isolamento a casa (68679).

