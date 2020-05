Un 42enne a Genova si è scagliato con un’accetta contro un 48enne, suo vicino di casa, accusandolo di molestare i bambini e lo ha colpito con violenza alla testa. Non era la prima volta che la vittima importunava ragazzini in strada mostrando i genitali, hanno ricostruito gli investigatori, e ha precedenti per atti osceni. Il ferito al San Martino di Genova sarà sottoposto a intervento chirurgico. Il 42enne, con precedenti per rissa e lesioni, è stato fermato.

