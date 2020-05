A Sanremo dopo 38 anni di attività ha chiuso i battenti il celebre ristorante di piazza Bresca “Da Vittorio”. La titolare, Ornella Contin, 81 anni, ha deciso di chiudere per una questione di costi insostenibili, ossia l’affitto mensile salito a 5000 euro. Il ristorante è stato un punto di riferimento per agli amanti della cucina dalla prima metà degli anni ’80, diventando in particolare una meta gettonatissima dai vip della Ariston durante il Festival, come scrive Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.

