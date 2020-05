I Volontari Avo della Zona Intemelia hanno effettuato una raccolta fondi per aiutare le famiglie in difficoltà economica anche a causa della pandemia da Coronavirus. Sono stati raccolti 780 euro, decidendo di impegnarli per l’acquisto di cibo per le persone e le famiglie in difficoltà, destinandole alle realtà territoriali in cui operiamo, ospedale e casa di riposo a Bordighera, Vallecrosia e Ventimiglia.

“In concreto abbiamo acquistato 10 buoni spesa da 50 € ciascuno che abbiamo consegnato ai Servizi sociali di Vallecrosia, per un totale di 500 € – spiega Pietropaolo Guglielmi, presidente dell’Avo della Zona Intemelia – Un numero analogo di buoni spesa è stato consegnato alla Parrocchia dell’Immacolata Concezione di Bordighera, in modo che Padre Faustino possa consegnarli (con discrezione) alle famiglie in difficoltà. Infine per Ventimiglia abbiamo effettuato un bonifico sempre di 500 € alla Caritas con destinazione acquisto di cibo per l’Emporio solidale di via Sottoconvento. Vi rendo partecipi della gratitudine manifestata alla nostra Associazione da parte della dott.ssa Piardi, Vicesindaco di Vallecrosia, di Cristian Papini responsabile della Caritas e da Padre Faustino della Parrocchia di Terrasanta”.

“Aggiungo anche il mio personale ringraziamento e quello del nostro consiglio direttivo – conclude il Presidente dell’Avo – E’ grazie a tutti Voi se siamo riusciti in questa iniziativa, senza dimenticare la precedente donazione di 2.000 € all’ASL1 per la lotta al Covid 19 per acquisto presidi sanitari. GRAZIE DI CUORE! Orgogliosi di Essere Avo. Mi raccomando (anche se non è facile) non perdete l’entusiasmo e utilizzate le Vostre qualità (sorriso, parola di conforto) e la vostra empatia in famiglia e nelle relazioni con le persone nella vita vita quotidiana: mè un bene prezioso per la società e non deve essere disperso”.

