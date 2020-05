A 79 anni è morto Carlo Spigno, maestro di tecnica calcistica, storico allenatore con un passato da calciatore in serie A. Ha iniziato a 14 anni a giocare nel Genoa. Il suo talento lo portò a partecipare con gli azzurri agli Europei Under 21. Da tecnico ha allenato il Ventimiglia, ma soprattutto il settore giovanile della Dianese, come ricorda “La Stampa”.

