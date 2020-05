La Regione Liguria commissaria le cinque Asl e l’ospedale San Martino. Tutti provvedimenti legati all’epidemia di Covid-19 nella Fase 2 saranno presi da Alisa, l’Agenzia per la sanità, gestita dal commissario Walter Locatelli. Tutte le decisioni legate al coronavirus, dall’organizzazione dei tamponi e test, alla riduzione dei posti letto in terapia intensiva, allo smantellamento dei ospedali o reparti Covid passeranno da Alisa.

