Sono 194 i morti, positivi al Coronavirus, in Italia nelle ultime 24 ore ed ora il totale dall’inizio del contagio è di 30.395. Il numero totale di positivi è di 84.842, con una decrescita di 3.119 rispetto a ieri. Sono 1.034 i pazienti in Terapia intensiva, con una decrescita di 134 pazienti. Sono, invece, 13.834 le persone sono ricoverate (802 in meno di ieri) e 69.974 quelle in isolamento domiciliare. Il numero complessivo di guariti sale a 103.031, 4.008 in più di ieri.

Correlati