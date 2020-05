Amanda Embriaco, 27enna canoista della Canottieri Sanremo, inserita da oltre un anno nella Nazionale Italiana Paralimpica, dato che è un’atleta di interesse nazionale, ha potuto tornare ad allenarsi in mare nella zona nei pressi del Porto vecchio di Sanremo. Amanda, a differenza degli altri canoisti agonisti che devono ancora attendere il via libera, ha potuto riprendere a pieno regime la preparazione per provare a centrare l’obiettivo di una storica qualificazione per le Paralimpiadi di Tokyo 2021. Nei mesi scorsi la Embriaco non aveva mai interrotto la cura della propria condizione fisica, ma aveva farlo solo posizionandosi sul terrazzo di casa, alla luce del divieto di uscire dal proprio domicilio per il dilagare del virus. Dalla Federazione Italiana, tramite l’interessamento della Canottieri Sanremo, aveva ricevuto tutti gli strumenti necessari per allenarsi a casa.

“Tornare finalmente a fare sport in mare e a pagaiare in acqua a contatto con la natura è stato davvero emozionante – dice Amanda – Già nelle settimane precedenti allo stop alle attività sportive, imposto a marzo, mi ero ritrovata ad allenarmi in solitudine, quindi per me non è un’esperienza del tutto nuova. E’ passato troppo tempo dagli ultimi allenamenti in mare e quindi ho bisogno di almeno una decina di giorni per tornare ad avere piena confidenza con la canoa. Rispetto al passato la maggiore differenza è rappresentata dal fatto che mai mi ero allenata in acque così poco contaminate dall’uomo. Non mi era mai successo di non vedere galleggiare nemmeno uno scarto prodotto dagli uomini, nemmeno un piccolo tappo di bottiglia. Oltretutto non ho dovuto fare i conti con gasolio e nafta che di solito sono riversati in acqua dalle imbarcazioni a motore, tanto che spesso in passato a fine allenamento mi ritrovavo le mani viscose a forza di pagaiare. Le palestre sono ancora chiuse, quindi per fare i pesi devo per forza di casa andare nella mia abitazione. Tra i pochi dati positivi di tutto quello che purtroppo è accaduto c’è proprio questa pulizia dell’acqua in mare. Altra differenza rispetto al passato è il fatto che a fine allenamento non ho potuto fare gli spogliatoi nella sede della Canottieri Sanremo, ma sono dovuta andare a casa in auto a casa mia per potermi fare la doccia”.

La Embriaco, nella prima stagione in cui ha difeso i colori dell’Italia a livelo internazionale, si è piazzata sesta agli Europei a Poznan, in Polonia, mentre ai Mondiali in Ungheria, a Szeged, ha ottenuto l’ottavo tempo assoluto. “Concordo tutto con i tecnici federali, con cui sono sempre in contatto – spiega la Embriaco – Per le competizioni internazionali non penso che ci saranno altre gare nel 2020, mentre a livello nazionale, se tutto filerà nel verso giusto, potrebbe esserci qualche appuntamento agonistici a settembre. Per adesso però non penso alle gare future che dovrò affrontare ma solo a tornare quanto prima alla piena forma fisica. Farò di tutto per essere al meglio della forma nella primavera 2021”.