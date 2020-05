Ad Alassio la Polizia ha arrestato un uomo con l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti nei confronti della compagna. Gli agenti sono intervenuti in un alloggio per quella che pareva una lite familiare. In Commissariato la donna ha rivelato che i maltrattamenti si protraevano da anni, denunciando anche un tentativo da parte del compagno, al culmine di una violenta lite, di buttarla giù dal balcone del sesto piano.

