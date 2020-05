“Sono ormai molte le tonnellate di prodotti che abbiamo consegnato all’Emporio Solidale di Sanremo grazie alle donazioni fatteci da tanti cittadini – che vogliamo ringraziare pubblicamente – e che abbiamo usato per comperare alimenti per le persone in gravi difficoltà economiche”.

Così si esprime Carlo Olivari, Segretario del Circolo “Valeria Faraldi” del Partito della Rifondazione Comunista di Sanremo, che ha voluto anche apprezzare il riconoscimento del Sindaco per il fattivo impegno dei comunisti Sanremesi e Sanremaschi.

