Circa 200 persone con partita Iva oggi hanno manifestato in piazza Colombo a Sanremo, distribuendo pane e cipolle, in segno di protesta contro il governo, accusato di aver messo in ginocchio il sistema produttivo e di non aver dato sufficienti mezzi e garanzie per la ripresa. “Chiediamo a Giovanni Toti di portare a Roma le nostre ragioni – dice Maurizio Pinto, uno degli organizzatori -. Non vogliamo essere abbandonati, ma aiutati”. “Quella di oggi è una distribuzione alimentare – dice Alessio Graglia all’Ansa – e una protesta contro il governo. Le nostre istanze non sono mai state accolte, siamo stati chiusi in casa per oltre due mesi ed ora è tempo di scendere in piazza”.

