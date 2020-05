Marco Damele continua ad aprire i cancelli della sua “oasi botanica” di Camporosso accompagnandoci alla scoperta di una nuova pianta davvero insolita e curiosa, l’ Artemisia “cola” (nome scientifico Artemisia abrotanum var. maritima L., 1753); una piccola pianta erbacea officinale appartenente alla famiglia delle Asteraceae, originaria dell’Eurasia e dell’Africa. La caratteristica principale della pianta come potete facilmente immaginare è il forte ed intenso odore che ricorda proprio la tipica bevanda americana: la “coca cola”. Forma un piccolo arbusto molto folto, non è facile da trovare nei vivai ma è particolarmente ricercata dai giardinieri anche per la sua resistenza e capacità di adattamento a terreni disagiati . Le foglie grigio-verdi sono piccole strette e piumate; un semplice movimento delle foglie fa subito emanare il suo inconfondibile aroma. In estate produce piccoli fiori sono gialli e la pianta si può facilmente propagare per talea o per divisione radicale. Storicamente veniva usata come rinfrescante e per profumare gli ambienti, oggi è utilizzata per la preparazione di succhi e liquori.

Marco Damele, scrittore, ecologista, imprenditore floricolo e tecnico biologico di Camporosso in provincia di Imperia, è protagonista da oltre vent’anni nel mondo della floricoltura del ponente ligure. Dai premi nazionali e internazionali ricevuti per la sua coltivazione di verde ornamentale, dopo un arricchimento professionale alla guida dei giovani agricoltori e grazie agli insegnamenti di Libereso Guglielmi, ha orientato l’attività dell’azienda sulla ricerca e coltivazione delle antiche varietà orticole, di cui per via della moda, dei gusti e della richiesta di mercato si erano letteralmente perse le tracce. In particolare ha studiato e reintrodotto la cipolla egiziana ligure (Allium cepa viviparum), diventata in poco tempo preziosa ed autentica testimone della biodiversità del Ponente ligure.Marco oggi è un contadino moderno, un custode della biodiversità, titolare di un’azienda all’avanguardia orientata al futuro che alterna alla coltivazione, anche una ricca attività di incontri e conferenze in giro per l’Italia. Per Edizioni Zem ha scritto nel 2017 e 2019 insieme alla giornalista Irina Reydes i libri “La cipolla Egiziana ” e “Una storia di agrobiodiversità del Ponente Ligure”, nel 2018 la sua prima raccolta di ricette vegetariane intitolata “Cucinare la Cipolla Egiziana” e fresco di stampa il suo ultimo libro “Breviario di Agricoltura, biodiversità e tradizioni contadine”.