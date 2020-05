Papa Francesco ha accettato la rinuncia dell’arcidiocesi di Genova, per raggiunti limiti di età, dal cardinale Angelo Bagnasco, 77 anni, ed ha nominato il francescano padre Marco Tasca, 62 anni, dal 2007 al 2019 ministro generale dell’Ordine dei Frati minori conventuali. Bagnasco ha guidato la chiesa genovese dal 29 agosto del 2006 ed è stato presidente della Cei dal 2007 al 2017. Padre Marco è stato ministro generale dell’Ordine dei frati minori conventuali dal 2007 al 2019. Nato a Sant’Angelo di Piove di Sacco (Padova) il 9 giugno 1957 è stato ordinato sacerdote il 19 marzo 1983 ed il 26 maggio del 2007 è stato eletto 119º successore di san Francesco per l’Ordine dei conventuali.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta