Il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale di San Bartolomeo al Mare esprimono il proprio cordoglio e si uniscono al dolore di Giacomo Chiappori, Sindaco di Diano Marina, e dei suoi famigliari per la scomparsa del fratello Pietro Chiappori, 69 anni.

