In alto Invernizzi (allenatore), Bosio, Ferlito, Graglia, Stecca, Galletti, Fabbri, Galbiati, Russo, Rotella, Cassini. Accosciati Mantelli, Patricelli, Brigenti, Ribaud, Laura, Acquarone, Molinaro, Cammareri.

Appena fondato, il Ventimiglia calcio fu chiamato ad inaugurare il nuovo impianto sportivo sorto a Camporosso, in zona Braie, il “Raul Zaccari”. Il campo, dotato di un favoloso manto erboso e pista di atletica, fu battezzato da una gara amichevole tra il Ventimiglia calcio e una formazione giovanile della Juventus.

Anche il nuovo settore giovanile, sia numericamente che qualitativamente, era di altissimo livello e per anni dominò tutti i campionati sia a livello provinciale che regionale.

Fondendo gli organici delle due società prese vita una delle squadre più forti del ponente ligure, che dopo tre tentativi andati a vuoto per un soffio (tre secondi posti consecutivi), centrò finalmente il salto in serie D nel 1987.

Furono diverse le riunioni che precedettero l’atto di fusione, ed ebbero inizio già il 17 aprile. Vi presero parte, per la Ventimigliese il presidente Silvio Coppo, il vicepresidente Ferruccio Marchetti , Giorgio Pesce e il geometra Giorgio Clemente. Per l’Intemelia il presidente Jean Marie Freccero, il dott. Ugo Muratore, Berto Gilberto e il comm. Albino Ballestra.

Il Ventimiglia Calcio festeggia 37 anni, il 6 maggio 1983 la fusione tra U.S. Ventimigliese e F.C. Intemelia