Diano Marina è in lutto per la morte di Giuseppe Novaro, storico maestro della banda musicale cittadina, mancato a 83 anni. Entrò nel gruppo a circa 10 anni suonando l’ottavino e la tromba, poi dal 1970 al 1990 divenne direttore della banda, in cui fecero ingresso anche le sue figlie Tiziana e Marika. Ad accompagnare la salma al cimitero di Diano Calderina, oltre alla moglie Gina e le figlie, alcuni rappresentanti della banda musicale, come scrive Maurizio Tagliano su “La Stampa”.

