Gli impianti di condizionamento dell’aria sono osservati speciali nella prevenzione dei contagi da Coronavirus all’ospedale di Imperia. La Direzione medica segnala la necessità di spegnere i ventilatori delle unità interne o in caso di assoluta necessità, di mantenerli al minimo. Il provvedimento è da collegare al timore che questi impianti diventino veicolo di contagio. “E’ una misura cautelativa, non c’è per ora un’evidenza scientifica sulla possibile propagazione del virus tramite questi impianti” spiega il dottor Antonio Ferrari, della Direzione medica del presidio a Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

