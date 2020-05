Nei giorni scorsi l’Asl 1 ha chiamato per fare un tampone un paziente che era deceduto all’ospedale Borea di Sanremo ed una donna che era ricoverata, positiva, alla clinica San Michele d’Albenga, Il primo episodio riguarda un 60enne della provincia di Imperia: a funerali avvenuti la famiglia è stata chiamata per concordare un tampone. Il secondo caso riguarda una 50enne chiamata mentre era ricoverata in decorso post-coronavirus, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

