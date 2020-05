Nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati altri 274 decessi di pazienti positivi al Coronavirus, per un totale di 29.958. Le persone ora positive sono 89.624, 1.904 rispetto a ieri. Dato che ci sono stati 3.031 guariti nelle ultime 24 ore, il totale sale a 96.276. I ricoverati scendono a 15.174 (-595), i pazienti in terapia intensiva a 1.311 (-22), quelli in isolamento domiciliare a 73.139 persone.

